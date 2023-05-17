Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen
Folge vom 17.05.2023: Der Nordmann
44 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12
Sig Hansen überlässt in Skandinavien nichts dem Zufall. Der Krabbenfischer hat dort eine erfahrene Crew zusammengestellt. Jake Anderson, ein Weggefährte aus Alaska, und sein Schwiegersohn Clark sind bei dem spannenden Abenteuer in Norwegen auch mit von der Partie. Trotzdem ist die Unternehmung ein Wagnis. Denn die Heimat seiner Vorfahren ist für den Schiffskapitän Neuland. Dort bewegt er sich in den Gewässern auf unbekanntem Terrain. Und als die Besatzung mit ihrem Fangboot in Tromsø aus dem Hafen auslaufen will, bricht an Bord ein Feuer aus.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.