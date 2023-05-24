Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen
Folge vom 24.05.2023: Trollkrabben
45 Min.Folge vom 24.05.2023Ab 6
Für Trollkrabben gibt es in Norwegen bis dato keinen Markt. Denn die Meerestiere sind kleiner als die riesigen Königskrabben, auf die Sig Hansen normalerweise Jagd macht. Aber vielleicht herrscht in den Restaurants ja doch Bedarf. Der erfahrene Kapitän lotet in Skandinavien neue Business-Optionen aus. Der Skipper übergibt das Ruder auf „Stalbas“ an Jake Anderson und knüpft an Land Geschäftskontakte. Wenn Sig mit seinen Bemühungen Erfolg hat, winken ihm möglicherweise satte Profite. Denn Trollkrabben kommen in norwegischen Gewässern sehr häufig vor.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.