Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen
Folge vom 31.05.2023: Alte Freunde
45 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 6
Sig Hansen hat Trollkrabben an ein Restaurant verkauft. Die Meerestiere scheinen den Gästen zu schmecken. Genau darauf hatte Sig spekuliert. Denn die Sache wird sich herumsprechen. Wenn alles nach Plan läuft, gehen bald noch mehr Bestellungen ein. Und dann muss der Skipper liefern. Der erfahrene Kapitän holt in der Heimat seiner Vorfahren Auskünfte ein, um die besten Fanggründe ausfindig zu machen. Denn in Norwegen herrschen völlig andere Bedingungen als in der Beringsee. Ratschläge von Seeleuten, die sich in den Gewässern auskennen, sind sehr willkommen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.