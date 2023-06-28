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Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen

1 Million Dollar

DMAXFolge vom 28.06.2023
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Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen

Folge vom 28.06.2023: 1 Million Dollar

44 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 6

Sig Hansen will bei seinem Abenteuer in Norwegen eine Million Dollar erwirtschaften. Aber sein Plan, mit Trollkrabben hohe Profite einzufahren, ging nicht auf. Deshalb konzentriert sich der Skipper in Skandinavien wieder auf Königskrabben. Ein Händler bietet dort 44 Dollar pro Kilo, wenn der erfahrene Kapitän ihm pro Woche 25 Tonnen liefert. Das ist ein ambitioniertes Pensum, deshalb geht das Team vor der Küste mit zwei Schiffen auf die Jagd. Jake Anderson fährt raus bis an die Grenze zu Russland, während Sig Hansen Kurs nimmt auf die Fanggründe im Osten.

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