Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 09.02.2021: Hintergangen
44 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 12
Steve „Harley“ Davidson gilt als einsamer Wolf der Beringsee. Aber um mehr Fläche im Jagdrevier abzudecken, geht der Kapitän eine Partnerschaft mit der konkurrierenden „Cornelia Marie“ ein. Wird sein Vertrauen am 58. Breitengrad belohnt - oder bitter enttäuscht? Unterdessen bekommt Wild Bill Wind von übergroßen Krabben im Süden. Doch gerade, als der Seemann aus den Vollen schöpft, bringen technische Tücken die Aufholjagd zum Erliegen. Einen dicken Erfolg verbuchen hingegen Sig und Mandy Hansen: Mehr als 800 Kilometer vom Hafen entfernt packen sie die „Northwestern“ bis zum Bersten mit Krabben voll.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.