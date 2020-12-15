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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Schusstherapie

DMAXFolge vom 15.12.2020
Schusstherapie

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 15.12.2020: Schusstherapie

44 Min.Folge vom 15.12.2020Ab 12

Bei „Saga“-Kapitän Jake Anderson liegen die Nerven blank: Kaum Schlaf, knochenharte Arbeit und bislang kein nennenswerter Fangerfolg. Nur gut, dass Krabben-Guru und Lebensberater Johnathan Hillstrand mit an Bord ist. Der Co-Skipper hat nämlich eine zündende Therapiemaßnahme in petto, um seinen psychisch angeschlagenen Mitstreiter wieder auf andere Gedanken zu bringen! Auch in dieser Folge: An Bord der „Northwestern“ geht Sig Hansen eine ungewöhnliche Krabben-Wette mit Tochter Mandy ein, auf der „Seabrooke“ fliegen die Fäuste und Wild Bills „Summer Bay“ wird durch einen Motorschaden lahmgelegt.

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