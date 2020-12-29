Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 29.12.2020: Zähe Seemannsarme
44 Min.Folge vom 29.12.2020Ab 12
Blutige Zwischenfälle gehören beim Krabbenfischen zum Berufsrisiko. Diesmal hat es Scott Campbell erwischt, als er ungeschickt mit seinem eigenen Messer kollidiert. Jetzt muss der Skipper die Zähne zusammenbeißen und beweisen aus welchem Holz er geschnitzt ist: Denn Bordarzt Hunky rückt mit dem Nähzeugs an, um die klaffende Wunde zu versorgen. Von einer Betäubungsspritze fehlt jedoch jede Spur! Vom schmerzhaften Missgeschick unbeeindruckt, setzt die Mannschaft der „Seabrooke“ ihre Mission am Kontinentalschelf fort. Hier gilt es den Coup mit den kostbaren Goldkrabben erfolgreich zu Ende zu bringen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.