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In der Gewalt der Arktis

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 05.05.2022: In der Gewalt der Arktis

44 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12

Der meteorologische Dienst hat eine Wetterwarnung für das Beringmeer herausgegeben. Die Krabbenfangflotte muss sich auf einen heftigen, arktischen Sturm mit eisigen Temperaturen, gefrierender Gischt, Orkanböen und Riesenwellen einstellen. Ein derartiger Polarwirbel ist unberechenbar! Die Folgen des Extremwetters lassen nicht lange auf sich warten: An Bord der „Cornelia Marie“ wird Decksmann Jeremy fast von einem herumfliegenden Metallbügel niedergestreckt, und nur 20 Kilometer von der Packeisgrenze entfernt hat das Kapitänsduo Hansen und Hansen mit einem geborstenen Kran zu kämpfen.

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