Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.03.2023: Grenzerfahrungen
45 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Die Schneekrabben-Saison ist in vollem Gange. An Bord der „Time Bandit“ herrscht Hochbetrieb. Fangzahlen von bis zu 500 Stück pro Korb lassen die Kasse klingeln. Auch Keith Colburn und die Crew der „Wizard“ sind weit im Norden unterwegs, um ihre 90-Tonnen-Quote zu erfüllen. Aber direkt an der Grenze zu Russland tauchen Probleme auf. Ein Schleppnetzfischer wildert offenbar in amerikanischen Gewässern! Funksprüche werden nicht beantwortet, und es kommt noch schlimmer: Nachdem Keith und Johnathan eine Barrikade aus Krabbenkörben ins Meer geworfen haben, schießt plötzlich eine Rakete über die Männer hinweg...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.