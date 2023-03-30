Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 30.03.2023: Junge Liebe
44 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Josh Harris und Casey McManus sind spät dran. Während viele andere Schiffe der Flotte bereits auf Schneekrabben umgesattelt haben, startet das Kapitäns-Duo der „Cornelia Marie“ erst jetzt in die Opilio-Saison. Zum Zeitdruck kommt ein weiteres Problem: Aus Nordwest nähert sich ein arktisches Tiefdrucksystem, das Packeis in die Fanggründe schiebt! Auch auf der „Saga“ liegen die Nerven blank. Ein geplatzter Hydraulikschlauch erfordert riskante Gegenmaßnahmen. Um das defekte Teil zu reparieren, muss Maschinist Mason am Kran hochklettern. Bei schwerem Seegang und in schwindelerregender Höhe gerät sogar der neue „Romeo“ an Bord ins Schwitzen.
