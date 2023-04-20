Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 20.04.2023: Ohne Schutz
44 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Gute Nachrichten für die Krabbenflotte: Starke Strömungen halten das Treibeis aus einem Teilgebiet der Fanggründe fern. Kapitän Keith Colburn nutzt die Gunst der Stunde zur Schneekrabbenjagd. Bei rauer See manövriert er die „Wizard“ zum Pervenance-Canyon, einem ertragreichen Spot. Trotz 8 Meter hohen Wellen gibt die Crew Vollgas. Denn in wenigen Tagen ist Entladetermin, und die Quote beträgt 59 Tonnen! Doch nicht alle werden von den Eismassen verschont. An Bord der „Saga“ und auf der „Brenna A“ bricht Hektik aus, als die arktische Frostzange droht, Fanggerät im Wert von 80.000 Dollar zu zertrümmern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.