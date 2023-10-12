Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Frischer Wind

DMAXFolge vom 12.10.2023
Frischer Wind

Frischer WindJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 12.10.2023: Frischer Wind

88 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12

Im Hafen von Dutch Harbor herrscht geschäftiges Treiben. Es ist Herbst, und die Krabbenjagd geht los! Lukrative Quoten locken allerdings nicht nur junge Nachwuchs-Skipper an. Leider sieht sich die Fangflotte zunehmend mit illegaler Fischerei konfrontiert. Auch Haudegen Steve „Harley“ Davidson ist wieder am Start. Gemeinsam mit dem 28-jährigen Co-Kapitän Jack Bunnell übernimmt er das Ruder an Bord der „Barbara J“. Ebenfalls neu dabei: Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen, die mit ihrem Schiff „Victory“ den Sieg nachhause fahren will.

Alle verfügbaren Folgen