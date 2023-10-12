Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.10.2023: Frischer Wind
88 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Im Hafen von Dutch Harbor herrscht geschäftiges Treiben. Es ist Herbst, und die Krabbenjagd geht los! Lukrative Quoten locken allerdings nicht nur junge Nachwuchs-Skipper an. Leider sieht sich die Fangflotte zunehmend mit illegaler Fischerei konfrontiert. Auch Haudegen Steve „Harley“ Davidson ist wieder am Start. Gemeinsam mit dem 28-jährigen Co-Kapitän Jack Bunnell übernimmt er das Ruder an Bord der „Barbara J“. Ebenfalls neu dabei: Kapitänin Sophia „Bob“ Nielsen, die mit ihrem Schiff „Victory“ den Sieg nachhause fahren will.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
