Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.11.2023: Jakes lange Leine
44 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12
Der Tag fängt nicht gut an für Kenzie. Wer schon einmal seekrank war, der weiß: Das fühlt sich richtig mies an. Aber die Übelkeit ist offenbar nicht das Einzige, was der Krabbenfischerin zu schaffen macht. In diesem Zustand ist Kenzie an Bord der „Time Bandit“ keine große Hilfe. Kapitän Rick Shelford hat auf der „Aleutian Lady“ ebenfalls einen Ausfall zu beklagen. Bei einer starken Welle hat sich an Deck eine Palette mit Ködern gelöst. Bei dem Zwischenfall hat sich ein Mitglied der Besatzung am Bein verletzt. Noah Harbecks Knöchel sieht gar nicht gut aus.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.