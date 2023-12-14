Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 14.12.2023: Die letzte Lieferung
44 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12
An Bord der „Saga“ herrscht gute Stimmung. Die Fangquote von rund 70.000 Kilogramm Kohlenfisch ist fast geschafft. Jetzt gibt die Crew in den Gewässern von Adak Island noch einmal Vollgas, um die Herbstsaison möglichst schnell zu beenden. Die Idee: Mit einem kreativen Korkenzieher-Prinzip will Co-Kapitän Sean Dwyer die Ausbeute maximieren. Etwa 600 Kilometer weiter östlich gerät derweil die „Northwestern“ mit der „Barbara J“ aneinander, und Steve „Harley“ Davidson macht dem jungen Skipper Jack Bunnell ein Spitzenangebot für die bevorstehende Kabeljau-Saison.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.