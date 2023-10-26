Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 26.10.2023: Dreckiger Frost
45 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12
Schwere Zeiten für Sig Hansen und dessen Familie. Nach dem Tod von Sigs Mutter Snefryd findet heute die Beerdigung in Seattle statt. Derweil sorgen an Bord der „Wizard“ leere Krabbenkörbe für schlechte Stimmung. Kapitän Keith Colburn gerät mit Deckhelfer Jacob aneinander, was am Ende die gesamte Crew ausbaden muss. Auch im Hafen gibt es Zoff. Zwar hat Skipper Sean Dwyer eine Krabben-Allianz mit der „Aleutian Lady“ geschmiedet, aber deren Boss nimmt es mit den Fangbestimmungen scheinbar nicht so genau. Außerdem: Auf hoher See legt die „Barbara J“ eine tückische Falle aus.
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
