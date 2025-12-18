Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 18.12.2025: Der faule Apfel
44 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
An Bord der „Titan Explorer“ muss die Crew schleunigst ein gravierendes Problem beheben. Eindringendes Salzwasser droht den Schiffsmotor lahmzulegen! Das Leck im Lagertank kommt zur Unzeit, da Kapitän Jake Anderson und seine Leute gerade die Jagd nach Bairdi-Krabben starten. Und von der 180-Tonnen-Fangquote ist noch kein einziges Kilo im Sack. Auch auf der „Time Bandit“ gerät der Zeitplan aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses durcheinander: An Bord grassiert das Norovirus, eine hochansteckende Magen-Darm-Erkrankung. Da die Besatzung auf engstem Raum zusammenlebt, könnte sich die gesamte Crew in Windeseile infizieren.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.