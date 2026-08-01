FBI: Special Crime Unit
Folge 17: Glaubensbekenntnis
42 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Als eine Psychiatristin eines New Yorker Veteranenkrankenhauses tot aufgefunden wird, führt die Spur das Team zunächst zu einem ihrer ehemaligen Patienten. Doch schnell wird klar, dass hinter dem brutalen Verbrechen weitaus mehr steckt und dass das Opfer kurz vor seinem Tod in ein gefährliches Geheimnis verstrickt war ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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