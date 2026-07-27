FBI: Special Crime Unit
Folge 15: Kreuzzug
39 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Als eine tödliche Fentanyl-Variante in einer Kita den Tod zweier Kleinkinder und einer Erzieherin fordert, nimmt das FBI die Jagd auf die Verantwortlichen auf. Die Ermittlungen führen Agentin Eva Ramos ausgerechnet zu Hector Vega, einem berüchtigten Drogenboss, mit dem sie eine dunkle Vergangenheit verbindet. Als Vega anbietet, im Gegenzug für Strafmilderung bei der Jagd auf eine noch gefährlichere Droge zu helfen, muss Eva eine schwere Entscheidung treffen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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