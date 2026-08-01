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FBI: Special Crime Unit

Anschlagsziele

SAT.1Staffel 8Folge 16vom 10.08.2026
Anschlagsziele

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FBI: Special Crime Unit

Folge 16: Anschlagsziele

42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Ein Ehepaar wird nach einem Konzertabend in Brooklyn kaltblütig erschossen. Was zunächst wie ein willkürlicher Angriff wirkt, entpuppt sich schnell als gezielter Anschlag. Die Spur führt das Team zu einem korrupten Hafenmitarbeiter und einem erschreckenden Geheimnis, das tiefer reicht, als anfänglich vermutet ...

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