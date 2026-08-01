FBI: Special Crime Unit
Folge 16: Anschlagsziele
42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Ein Ehepaar wird nach einem Konzertabend in Brooklyn kaltblütig erschossen. Was zunächst wie ein willkürlicher Angriff wirkt, entpuppt sich schnell als gezielter Anschlag. Die Spur führt das Team zu einem korrupten Hafenmitarbeiter und einem erschreckenden Geheimnis, das tiefer reicht, als anfänglich vermutet ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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