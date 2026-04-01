FBI: Special Crime Unit
Folge 4: Killer an Bord
40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach einem Attentat auf Senatorin Hirsch ermittelt das FBI auf Hochtouren, um den Täter zu fassen. Maggie und OA sollen für die Sicherheit der Senatorin sorgen und sie nach Washington zu einer wichtigen Versammlung begleiten. Auf dem Flug dorthin machen die Agenten jedoch eine schreckliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-8: CBS International Television
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