Höhenrettung in der Fußball-ArenaJetzt kostenlos streamen
Feuerwache 3 - Alarm in München
Folge vom 18.12.2025: Höhenrettung in der Fußball-Arena
45 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Eine herausfordernde Übung in schwindelerregender Höhe: Unter dem Dach der Allianz Arena soll ein Teil des Teams gemeinsam mit Kollegen der Wache 8 einen verunfallten Techniker retten. Aber in München steht in dieser Folge nicht nur das Training im Fokus. Die Feuerwehrleute reanimieren in der bayerischen Landeshauptstadt eine in Not geratene Person, in einem Kaufhaus wird Feueralarm ausgelöst und ein Mann steckt in einem Aufzug fest. Bei der abendlichen Essensausgabe zeigt Adrian nach den Einsätzen im hauseigenen Kiosk Charme und Verkaufstalent.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.