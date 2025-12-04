Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Feuerwache 3 - Alarm in München

In der Kleiderkammer

DMAXFolge vom 04.12.2025
In der Kleiderkammer

In der KleiderkammerJetzt kostenlos streamen

Feuerwache 3 - Alarm in München

Folge vom 04.12.2025: In der Kleiderkammer

44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Training zahlt sich aus: Bernhard, der Spezialist für Gefahrguteinsätze bei der Münchner Feuerwehr, hat sich für das Team der Wache 3 zwei gezielte Übungen ausgedacht. Michael benötigt eine neue Jacke. Er bricht gemeinsam mit seinem Kollegen Noah nach Ramersdorf auf. Dort wird die gesamte Dienstkleidung der Einsatzkräfte gelagert, gereinigt und instand gehalten – vom Sportdress bis zur Schutzausrüstung. Und Steve ist auf dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) eingeteilt. Er versorgt in dieser Folge eine Dame, die möglicherweise einen Herzinfarkt erlitten hat.

Alle verfügbaren Folgen