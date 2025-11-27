Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 27.11.2025: Einsatz mit Szenenapplaus

44 Min. Ab 12

Die Männer der Feuerwache 3 stellen in dieser Folge an verschiedenen Orten in der bayerischen Landeshauptstadt ihre Fähigkeiten unter Beweis. Unter einer Brücke brennt ein Obdachlosenlager. Da noch keine konkreten Informationen vorliegen, weiß das Team nicht, ob Menschen in Gefahr sind. An der Isar geht es für die Feuerwehrleute bei einer Übung hoch hinauf. Bei einem Einsatz in der Münchner Innenstadt gibt es für die Truppe Szenenapplaus. Und bei der Rettung einer Frau aus einer verrauchten Wohnung sind sowohl fachliches Können als auch Empathie gefragt.

