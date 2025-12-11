Feuerwache 3 - Alarm in München
Folge vom 11.12.2025: Die Wasserrettungsübung
45 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
An der reißenden Isar geht es zur Sache: Das Team der Feuerwache 3 trainiert eine Personenrettung aus dem fließenden Wasser. Bei der anspruchsvollen Übung tragen die Einsatzkräfte Neoprenanzüge. Michael hat sich für den höheren Dienst beworben. Auf ihn kommen einige Prüfungen zu. Zur gezielten Vorbereitung denkt sich Winnie eine Aufgabe aus, die Michael vor besondere Herausforderungen stellt. Winnie baut bewusst einige Stolperfallen ein. Und Adrian und Bernie sind in dieser Folge mit dem Kleinalarmfahrzeug (KLAF) in Sachen Wespenrettung unterwegs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.