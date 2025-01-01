Der schwarze Ritter / Der Kurzschluß / AnglerglückJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 12: Der schwarze Ritter / Der Kurzschluß / Anglerglück
23 Min.Ab 6
Lupinchen verkleidet sich als Ritter. Fix und Foxi retten eine Prinzessin vor einem bösen Zauberer. Lupo möchte das Preisangeln gewinnen.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Copyrights:© Your Family Entertainment