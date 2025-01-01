Die Nervensäge / Die Geisterbahn / Die schöne PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 9: Die Nervensäge / Die Geisterbahn / Die schöne Prinzessin
23 Min. Ab 6
Lupo will unbedingt Fußball spielen und nervt damit alle. Lupinchen gewinnt auf dem Jahrmarkt einen Papagei. Lupo möchte eine reiche Prinzessin heiraten.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment