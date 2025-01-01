Das Kätzchen / Die Fernsehshow / Die DiebesjagdJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 20: Das Kätzchen / Die Fernsehshow / Die Diebesjagd
24 Min.Ab 6
Fix und Foxi führen Herrn Prims Geparden aus. Fix, Foxi und Lupo nehmen an einer Fernsehshow teil. Die Gangster Hinky und Stinky stehlen einen Laubfresser, mit dem sie Wertsachen klauen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Copyrights:© Your Family Entertainment