Das Postgeheimnis / Spielzeugspione / Die TopfblumeJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 14: Das Postgeheimnis / Spielzeugspione / Die Topfblume
23 Min.Ab 6
Lupo will wissen, was in dem Paket ist, das Fix und Foxi bekommen. Fix und Foxi bewundern Spielzeugfiguren, die wie echte Menschen aussehen. Ein Mittel von Professor Knox verwandelt Lupos Zimmerpflanze in ein Riesenmonster.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment