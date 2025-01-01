Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Kleine Monster / Der Schönheitswettbewerb / Die Zeitmaschine

RiC Staffel 1 Folge 15
Kleine Monster / Der Schönheitswettbewerb / Die Zeitmaschine

Kleine Monster / Der Schönheitswettbewerb / Die ZeitmaschineJetzt kostenlos streamen

Fix & Foxi

Folge 15: Kleine Monster / Der Schönheitswettbewerb / Die Zeitmaschine

23 Min. Ab 6

Aus Lupos Fernseher kommt ein kleines Monster und frisst alle Vorräte auf. Oma Eusebia kauft Lupinchen für den Schönheitswettbewerb ein Kleid. Lupo, Fix und Foxi werden in der Zeit der Dinosaurier zurückversetzt.

