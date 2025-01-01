Die verliebte Hexe / Der Erfinder des Jahres / RotbartJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 22: Die verliebte Hexe / Der Erfinder des Jahres / Rotbart
23 Min.Ab 6
Eine Hexe kommt in der Gestalt einer schönen Prinzessin zu Lupo und will ihn heiraten. Professor Knox möchte mit seinem Duplikator zum Erfinder des Jahres gewählt werden. Der König der Trolle will Fix und Foxi bestrafen.
