Verhext / Der Hundesalon / Überfall im ZugJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 3: Verhext / Der Hundesalon / Überfall im Zug
23 Min.Ab 6
Die Zauberin Frau Rattelschreck hypnotisiert Lupo. Fix und Foxi sollen den Hund Schnucki in den Hundesalon bringen. Fix und Foxi machen mit Onkel Fax eine Urlaubsreise mit dem Zug.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment