Der faule Zahn / Zurück in die Steinzeit / Chaos im Kino
Fix & Foxi
Folge 4: Der faule Zahn / Zurück in die Steinzeit / Chaos im Kino
23 Min.Ab 6
Onkel Fax hat schreckliche Zahnschmerzen. Beim Fahrradfahren stürzt Lupo in eine Höhle. Fix, Foxi, Lupo und Lupinchen arbeiten im Kino.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Copyrights:© Your Family Entertainment