Folge 26: Magische Steine / Robin Hood / Der Patient
Fix & Foxi
Folge 26: Magische Steine / Robin Hood / Der Patient
23 Min.Ab 6
Fix, Foxi und Lupinchen machen einen Ausflug zu den sogenannten Zaubersteinen. Bei einer romantischen Zugfahrt werden Oma Eusebia und Lupinchen von einem modernen Robin Hood überfallen. Lupo wird von einem Blitz getroffen.
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment