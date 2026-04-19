Fixer Upper: Colorado Mountain House
Folge 1: Das Haus am Berg
44 Min.Folge vom 19.04.2026
Ein Cottage aus den 1960er-Jahren in den Bergen von Colorado soll zu einem Rückzugsort für Chip und Jo und die ganze Familie werden. Die beiden stellen sich neuen Design- und Logistikherausforderungen, während sie das Haus behutsam modernisieren und ...
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Fixer Upper: Colorado Mountain House
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Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.