Fixer Upper: Colorado Mountain House
Folge vom 26.04.2026: Die Bären sind los
45 Min.Folge vom 26.04.2026
In den Rocky Mountains stoßen Chip und Joanna bei ihrem Renovierungsprojekt immer wieder auf neue Herausforderungen. Baupläne geraten ins Stocken, unerwartete Probleme tauchen auf – und auch die Tierwelt sorgt für Überraschungen. Trotz allem arbeiten sie weiter an ihrem Traum vom eigenen Bergrefugium.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.