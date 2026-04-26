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Fixer Upper: Colorado Mountain House

Die Bären sind los

HGTVFolge vom 26.04.2026
Die Bären sind los

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Fixer Upper: Colorado Mountain House

Folge vom 26.04.2026: Die Bären sind los

45 Min.Folge vom 26.04.2026

In den Rocky Mountains stoßen Chip und Joanna bei ihrem Renovierungsprojekt immer wieder auf neue Herausforderungen. Baupläne geraten ins Stocken, unerwartete Probleme tauchen auf – und auch die Tierwelt sorgt für Überraschungen. Trotz allem arbeiten sie weiter an ihrem Traum vom eigenen Bergrefugium.

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