Fixer Upper: Colorado Mountain House
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Fixer Upper: Colorado Mountain House
Chip und Joanna Gaines verlassen erstmals Texas und wagen ein ganz persönliches Projekt in den Rocky Mountains: Ein Cottage aus den 1960er-Jahren soll zu einem modernen und zugleich zeitlosen Familienrefugium werden. Zwischen Bauarbeiten in großer Höhe, überraschenden architektonischen Entdeckungen und Begegnungen mit wilden Tieren verbinden sie europäisch inspiriertes Design mit der rauen Schönheit der Berglandschaft.
Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.
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