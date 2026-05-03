Fixer Upper: Colorado Mountain House
Folge vom 03.05.2026: Der Countdown läuft
45 Min.Folge vom 03.05.2026
Während sich ihre Tochter auf den College-Start vorbereitet, arbeiten Chip und Joanna mit Hochdruck daran, ihr Haus in Colorado fertigzustellen. Bauzeiten, letzte Ergänzungen und emotionale Erwartungen treffen aufeinander, denn am Ende soll nicht nur ein Bergrefugium entstehen, sondern auch ein besonderer Moment für die ganze Familie.
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Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.