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Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Zwei Büros, zwei Persönlichkeiten

HGTVFolge vom 25.01.2026
Zwei Büros, zwei Persönlichkeiten

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Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Folge vom 25.01.2026: Zwei Büros, zwei Persönlichkeiten

23 Min.Folge vom 25.01.2026

Aus zwei schlichten Räumen schafft Joanna zwei Arbeitsbereiche, die auf ein junges Paar zugeschnitten sind. Er bekommt ein dunkleres, zurückhaltendes Büro, das Ruhe ausstrahlt, während ihr Raum heller und verspielter wird, ohne den historischen Charakter des Hauses zu überlagern. Beide Zimmer wirken individuell, aber dennoch miteinander verbunden.

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