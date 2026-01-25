Zwei Büros, zwei PersönlichkeitenJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge vom 25.01.2026: Zwei Büros, zwei Persönlichkeiten
23 Min.Folge vom 25.01.2026
Aus zwei schlichten Räumen schafft Joanna zwei Arbeitsbereiche, die auf ein junges Paar zugeschnitten sind. Er bekommt ein dunkleres, zurückhaltendes Büro, das Ruhe ausstrahlt, während ihr Raum heller und verspielter wird, ohne den historischen Charakter des Hauses zu überlagern. Beide Zimmer wirken individuell, aber dennoch miteinander verbunden.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.