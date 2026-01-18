Fixer Upper - Das Mini-Makeover
Folge vom 18.01.2026: Kleiner Raum, große Wirkung
23 Min.Folge vom 18.01.2026
Joanna verwandelt zwei kleine Räume in funktionale Bereiche, die den Alltag erleichtern und kreativer machen. Mit tiefen Farben, nostalgischer Tapete und ruhigen Details entsteht ein einladender Eingangsbereich und ein kleines Atelier, das als Rückzugsort dienen kann. Die Räume wirken aufgeräumt, persönlich und trotz wenig Platz überraschend großzügig.
