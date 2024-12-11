Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Mexikanisches Street Food

HGTVFolge vom 11.12.2024
Mexikanisches Street Food

Mexikanisches Street FoodJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 11.12.2024: Mexikanisches Street Food

23 Min.Folge vom 11.12.2024

Joanna feiert den Taco Tuesday mit einem verlockenden Festmahl aus mexikanischen Street Tacos, gefüllt mit saftigem Hähnchen und Steak. Dazu bereitet sie einen frischen Rettichsalat, Straßenmais und eine cremige mexikanische Sauce zu, die den Tacos eine besondere Note verleiht. Abgerundet wird das Ganze mit einem speziellen Churro-Rezept, das sie während ihrer Zeit in Mexiko gelernt hat.

Alle verfügbaren Folgen