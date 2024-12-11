Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 11.12.2024: Mexikanisches Street Food
23 Min.Folge vom 11.12.2024
Joanna feiert den Taco Tuesday mit einem verlockenden Festmahl aus mexikanischen Street Tacos, gefüllt mit saftigem Hähnchen und Steak. Dazu bereitet sie einen frischen Rettichsalat, Straßenmais und eine cremige mexikanische Sauce zu, die den Tacos eine besondere Note verleiht. Abgerundet wird das Ganze mit einem speziellen Churro-Rezept, das sie während ihrer Zeit in Mexiko gelernt hat.
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Genre:Kochen
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