Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 13.12.2024: Fried-Chicken-Freitag
23 Min.Folge vom 13.12.2024
Joanna widmet sich der herzhaften Südstaatenküche und bereitet ein köstliches Fried-Chicken-Menü vor. Das knusprig gebratene Hähnchen glänzt mit seiner goldbraunen Kruste und saftigem Fleisch, das jeden Bissen zu einem Erlebnis macht. Dazu gibt es cremiges Knoblauch-Kartoffelpüree, das mit seinem samtigen Geschmack perfekt zum Hähnchen passt. Ein frischer Krautsalat bringt eine knackige Textur und eine erfrischende Note auf den Tisch. Zum krönenden Abschluss serviert Joanna einen himmlischen Erdbeerkuchen mit fluffiger Schlagsahne.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.