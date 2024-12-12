Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Herzhaft-süßer Sandwich-Klassiker

HGTVFolge vom 12.12.2024
Herzhaft-süßer Sandwich-Klassiker

Herzhaft-süßer Sandwich-KlassikerJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 12.12.2024: Herzhaft-süßer Sandwich-Klassiker

23 Min.Folge vom 12.12.2024

Herzhaft trifft süß: Die Bestseller-Autorin zeigt, wie man Sandwiches neu definiert, indem sie ihr Lieblingssandwich, das frittierte Monte Cristo, zubereitet. Dazu gibt es knusprige Brot- und Buttergurken, erfrischenden Erdbeertee und einen dekadenten Blaubeer-Buttermilch-Puff, der zum Schlemmen einlädt.

Alle verfügbaren Folgen