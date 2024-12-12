Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 12.12.2024: Sommerliche Mittagsgerichte
23 Min.Folge vom 12.12.2024
Für ein leichtes Mittagessen im Garten lädt Joanna einige Freund:innen ein und bereitet eine Auswahl erfrischender Gerichte zu. Ein würziger Curry-Hühnersalat, Blumenkohl-Couscous, Pfirsich-Caprese und zarte Zitronenriegel sorgen für ein harmonisches Geschmackserlebnis. Später unterstützt Joannas Schwester Mikey sie bei einem Geschmackstest, der für viel Freude und köstliche Überraschungen sorgt.
