Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Nach der Explosion

sixxFolge vom 25.11.2025
Nach der Explosion

Nach der ExplosionJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 25.11.2025: Nach der Explosion

41 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Die heutige Kundin der Gaines sucht nach dem Verlust ihres Hauses und ihres Ehemanns nach einem neuen Zuhause. Zur Auswahl stehen drei Immobilien in einer Gegend, die sich nach einer fatalen Explosion im Wiederaufbau befindet.

Alle verfügbaren Folgen