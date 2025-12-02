Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 02.12.2025: Zurück aus Uganda
42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Das Ehepaar McCall leitet ein Waisenhaus in Uganda. Für einen mehrmonatigen Aufenthalt in ihrer Heimatstadt Waco beauftragen sie ihre Kinder und die Gaines damit, eine gediegene Unterkunft für sie zu finden. Neben bürokratischen Hürden und einem schmalen Budget wird auch die knappe Zeit zu einem großen Problem für die Gaines.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
