Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 12: Das Plastikhaus
42 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6
Rachel und Andrew Erwin suchen ein Haus in dem Viking Hills Viertel. Die Gaines stellen dem Paar drei Immobilien zur Auswahl - doch Rachels Geschmack ist nicht so leicht zu treffen. Der hochgewachsene Andrew wünscht sich hingegen einfach nur viel Platz und Geräumigkeit.
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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-5: Scripps International Media Holdings LLC