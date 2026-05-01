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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Das Plastikhaus

sixxStaffel 1Folge 12vom 01.05.2026
Das Plastikhaus

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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge 12: Das Plastikhaus

42 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Rachel und Andrew Erwin suchen ein Haus in dem Viking Hills Viertel. Die Gaines stellen dem Paar drei Immobilien zur Auswahl - doch Rachels Geschmack ist nicht so leicht zu treffen. Der hochgewachsene Andrew wünscht sich hingegen einfach nur viel Platz und Geräumigkeit.

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