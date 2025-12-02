Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Mit Seeblick

sixx
Folge vom 02.12.2025
Mit Seeblick

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 02.12.2025: Mit Seeblick

42 Min.
Folge vom 02.12.2025
Ab 6

Das Ehepaar Sanders und ihre beiden Kinder im Teenager-Alter sind eine aktive Familie mit einer Vorliebe für europäische Architektur. Sie beauftragen die Gaines, eine geräumige Immobilie in der Nähe des Lake Waco zu finden. Dafür müssen die Renovierungsprofis jeden Cent des vorhandenen Budgets umdrehen.

