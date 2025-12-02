Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 02.12.2025: Mit Seeblick
42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Das Ehepaar Sanders und ihre beiden Kinder im Teenager-Alter sind eine aktive Familie mit einer Vorliebe für europäische Architektur. Sie beauftragen die Gaines, eine geräumige Immobilie in der Nähe des Lake Waco zu finden. Dafür müssen die Renovierungsprofis jeden Cent des vorhandenen Budgets umdrehen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
