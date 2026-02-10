Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Das Drei-Generationen-Haus

sixxStaffel 2Folge 12vom 10.02.2026
Das Drei-Generationen-Haus

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge 12: Das Drei-Generationen-Haus

42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Die Gaines suchen heute für Angela und deren Mutter Yanett Silva ein Landhaus mit modernem Touch. Yanett Silva verließ ihre Heimat Venezuela, um ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. Drei Generationen unter einem Dach in Texas ... Werden sie sich einig?

