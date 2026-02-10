Das Drei-Generationen-HausJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 12: Das Drei-Generationen-Haus
42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Die Gaines suchen heute für Angela und deren Mutter Yanett Silva ein Landhaus mit modernem Touch. Yanett Silva verließ ihre Heimat Venezuela, um ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. Drei Generationen unter einem Dach in Texas ... Werden sie sich einig?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC