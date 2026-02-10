Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Das große Budget

sixx Staffel 2 Folge 13 vom 10.02.2026
Folge 13: Das große Budget

42 Min. Folge vom 10.02.2026 Ab 6

Familie Reed ist auf der Suche nach einem geräumigen Haus mit vier Bade- und Schlafzimmern. Da ihr Budget mehr als ausreichend ist, haben sie nun die Qual der Wahl. Gemeinsam mit den Gaines starten sie eine Besichtigungstour durch Waco, Texas und hoffen, dass eines der drei vorgeschlagenen Häuser das Rennen macht.

sixx
