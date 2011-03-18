Flemming
Folge 1: Die Stufen der Lust
Eine junge Frau, Corinna Wiese, wird im Park überfallen, bis zur Besinnungslosigkeit gewürgt und ausgeraubt. Offenbar handelt es sich hierbei um einen weiteren Fall einer Raubserie, die immer nach dem gleichen Muster abläuft. Am Tatort stoßen Kriminalhauptkommissarin Ann Gittel und der Polizeipsychologe Dr. Vince Flemming auf den Kollegen vom Raubdezernat, Mark Leidhoff, der sich der bisherigen Fälle angenommen hatte. Die Leitende Kriminaldirektorin Walli Hoven, Gittels und Flemmings neue Chefin, beordert ihn für diesen Fall in das Ermittlerteam. Schnell fällt der Verdacht auf den ehemaligen gewalttätigen Straftäter Peter Mersheim, der kurz vor dem Ende seiner Bewährung steht und auf den das Täterprofil perfekt passt. Zudem wurde er von Flemming kurz nach dem Überfall in der Nähe des Tatorts gesehen. Es spricht also alles gegen Mersheim, dem ausgerechnet Flemming eine gute Sozialprognose ausgestellt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick